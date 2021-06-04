В Ессентуках спасли тонущего мужчину

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел 3 июня в Ессентуках. Там один из отдыхающих заплыл на середину городского озера, но из-за усталости не смог вернуться к берегу.

К счастью, спасатели заметили терпящего бедствию мужчину со спасательного поста. Они мигом бросились к пострадавшему.

Спасатель Артем Тройнов вспоминает, что как только увидели этого ставропольца, поняли, что он совсем выбился из сил.

«Сразу же отправились к нему на лодке, — делится он. Выяснилось, что мужчина действительно очень устал и в любую секунду мог начать уходить под воду.

К счастью, вовремя среагировавшие спасатели не допустили трагедии. Подплыв к мужчине на лодке, они бросили ему средства спасения и помогли забраться в плавательное средство.

После чего транспортировали пострадавшего к берегу, оказали психологическую помощь и провели профилактическую беседу. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

Однако не все водоемы нашего региона оборудованы для этих целей.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю информирует, что выдано четыре санитарно-эпидемиологических заключения на использование водных объектов в рекреационных целях для купания и отдыха населения. Смотрите здесь.

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