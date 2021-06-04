Мэр Невинномысска описал ход строительства детсада-яслей на 225 мест

Строительная площадка нового детского сада в Невинномысске. Фото: администрация города

Глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал в официальном Инстаграм-аккаунте про ход строительства нового детского сада в районе ПРП. Ясли рассчитаны на 225 деток, деньги на реализацию проекта выделили по программе "Демография".

- За 5 месяцев уже удалось выполнить более 40% работ, - заявил Миненков.

Весь массив строительства разделили на четыре части, работы в каждой из которых проходят параллельно. Предполагается, что к сентябрю 2021 года детский сад уже сдадут в эксплуатацию.

Здание будет в два этажа с разными блоками по возрастам детей. А далее все стандартно: раздевалки, группы, спальни, буфет, туалеты, медкабинет и т.д. Также выделят отдельные помещения для занятий музыкой и спортом.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о хищении 14 миллионов рублей при строительстве детского сада в селе Московском. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения.