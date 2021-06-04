Губернатор Ставрополья подписал соглашение о производстве сухих смесей на ПМЭФ-2021

Ставрополье заключило еще одно соглашение на ПМЭФ-2021. Фото: инстаграм Владимир Владимирова Фото: Инстаграм

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что во время Питерского международного экономического форума подписал соглашение о производстве сухих строительных смесей с иностранными компаниями.

- Руководитель предприятия на встрече рассказал мне о том, что условия работы в нашей ТОСЭР очень привлекательны. И это во многом повлияло на выбор нашего края площадкой для проекта, - рассказал Владимиров.

Компания хочет построить новый завод сухих смесей в Невинномысске. В ближайшее время появятся новые рабочие места для местных жителей, а предприятие выпустит свою продукцию на внутренние и внешние рынки.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ставропольский край занял 45 место в экологическом рейтинге регионов России. Учитывались такие критерии, как природоохранный индекс, промышленноэкологический индекс, социальноэкологический индекс, сводный экологический индекс.