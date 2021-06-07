В Ставрополе мотоциклист на «Кавасаки» погиб во время катания с товарищем

Инцидент произошел 6 июня, около 22:30, на Старомарьевском шоссе в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Там водитель мотоцикла «Кавасаки» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Хендэ Тускон», который стоял в попутном направлении на запрещающий сигнал светофорного объекта.

После этого мотоцикл по инерции продолжил движение и столкнулся с другим мотоциклом «Кавасаки». 36-летний водитель первого мотоцикла, житель Апанасенковского района, скончался на месте.

Другие участники в ДТП не пострадали. Выяснилось, что мотоциклисты передвигались вместе в потоке транспорта, следуя друг за другом.

Погибший не регистрировал транспортное средство в установленном законом порядке, за последний год привлекался за нарушение скоростного режима 9 раз. У него произвели биозабор крови на установление состояния опьянения.

Второй мотоциклист, 35-летний местный житель, от прохождения освидетельствования отказался. Против него составили административный материал. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевске 7 июня загорелся бензовоз, есть пострадавшие. От удара автомобиль загорелся. В течение полутора часов пожар удалось ликвидировать, пострадавших в результате возгорания нет.