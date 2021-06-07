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Происшествия7 июня 2021 11:00

В Ставрополе в подъезде многоэтажки полицейские задержали мужчину в неадекватном состоянии

Сейчас житель краевого центра находится в камере административно задержанных
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба управления МВД России по городу Ставрополю

Фото: пресс-служба управления МВД России по городу Ставрополю

Инцидент произошел накануне в многоэтажном доме краевого центра. Там местный житель вышел в подъезд и увидел там мужчину, который вел себя неадекватно. На место выехали полицейские.

Они доставили этого мужчину в отдел внутренних дел. Там в отношении ставропольца составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Ставрополю.

Сейчас мужчина находится в камере административно задержанных.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье началась проверка после информации об отравлении девушки-подростка наркотиками. Напомним, случай произошел в городе Благодарный.

В сети появилось видео с этой героиней. На кадрах – девочка, которая находится, по всей видимости, под воздействием опасных веществ.