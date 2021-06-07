В Железноводске экс-бухгалтер «положила в карман» более 1,3 млн рублей

В Железноводске в местный отдел полиции обратился представитель рекреационного учреждения. Он заявил о недостаче крупной суммы денег, которую выявили при инвентаризации. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Выяснилось, что к этому делу причастна 38-летняя жительница курорта, занимающая должность бухгалтера в организации.

Оперативники установили, что женщина, будучи должностным лицом и имея доступ к деньгам, присвоила более 1,3 млн рублей из бюджета учреждения.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Присвоение или растрата». Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства, направленные на документирование противоправной деятельности фигурантки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае автосалоны стали массово обманывать покупателей. Чаще всего этот обман связан с ценами. Так, например, в рекламе и при обращении по телефонам недобросовестные продавцы указывают заниженную стоимость машины.