Замглавы дивизиона «Удобрения» компании «ЕвроХим» удостоен высшей награды Ставропольского края

Фото: пресс-служба администрации г. Невинномысска.

С присвоением почетного звания, которого Виктор Кайль удостоен за особые трудовые заслуги в развитии промышленного комплекса края и многолетнюю добросовестную работу, поздравил лично губернатор края Владимир Владимиров. Об этом сообщил в своем Instagram глава Невинномысска Михаил Миненков.

Виктор Кайль проработал на Ставрополье почти 35 лет, 30 из них посвятил «Невинномысскому Азоту», где прошел путь от старшего мастера до исполнительного директора.

Виктор Викторович возглавлял ведущее химическое предприятие Юга России почти 20 лет, и за это время «Невинномысский Азот» добился больших успехов в производстве, реализовал много социальных, важных для всего региона, проектов.

Под руководством Виктора Кайля на предприятии было создано первое в России производство меламина, проведен ряд реконструкций в производствах аммиака, карбамида, сложных минеральных удобрений, начата модернизация цеха биохимической очистки сточных вод, который обеспечивает коммунальное благополучие жителей всего Невинномысска.

При финансовой поддержке компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко, в состав которой входит завод, в Невинномысске был построен ледовый дворец, реконструирован дворец спорта «Олимп», открыты Центр детского научного и инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко и детский технопарк «Кванториум», разработана проектно-сметная документация для строительства нового путепровода.

Напомним, в мае Виктор Кайль перешел в головной офис «ЕвроХима» в Москве на должность замглавы дивизиона «Удобрения». Коллектив «Невинномысского Азота» и вся компания «ЕвроХим» от всей души поздравляют Виктора Викторовича с награждением и желают успешной работы в новой должности!