В Ставрополе 12 июня для новобрачных откроется «Беседка счастья»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 12 июня откроется Свадебный сезон - 2021, который даст в крае старт массовому бракосочетанию. Торжественное мероприятие пройдет на летней площадке «Беседка счастья» отдела ЗАГС по городу Ставрополю.

Кульминацией торжества станет «Парад невест». В нем поучаствуют не только невесты, но и уже замужние женщины, которые захотели снова надеть свадебное платье и еще раз испытать волнительные ощущения торжества.

Это шоу завершится торжественной регистрацией брака молодой пары, которая откроет «Беседку счастья» в нынешнем сезоне.

«Беседки счастья» считается в краевом центре самым романтичным местом. С момента открытия в ней соединили свои судьбы около 5 тысяч ставропольских молодоженов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за 2021 год уже родилось более ста двоен. И кстати, в нашем крае чаще всего рождались однополые дети, в основном, мальчики.

Впервые родителями стали 38 семей. Самый распространенный возраст мам и пап, ставших родителями двойняшек, — от 30 до 40 лет. А вот самой взрослой маме — 40 лет, а самым взрослым отцом стал мужчина старше 70 лет.