На Ставрополье выявили районы, где больше всего заболевших COVID-19

За вчерашний день скончались еще четыре пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме Фото: Архив КП

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 55248. За сутки диагноз выявили у 50 человек. За вчерашний день скончались еще четыре пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За весь период пандемии жертвами инфекции стали 1546. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки больше всех заболевших выявили в краевом центре – 7 человек. В Георгиевском городском округе и Железноводске за вчерашний день диагноз подтвердился у 5 жителей.

В Апанасенковском, Ипатовском,Нефтекумском округах и Кисловодске коронавирус выявили у 4 человек. Меньше всего заболевших в городе Лермонтове и в Андроповском районе.

За все время пандемии в Георгиевском городском округе зафиксировано 2666 случаев заболевания ковид-19. в Пятигорске -2850, в Невинномысске – 2784.

По –прежнему, больше всех зараженных в Ставрополе. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом там достигло 10383.