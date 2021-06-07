Заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов получил благодарность Президента России

На церемонии награждения.

Губернатор Владимир Владимиров вручил госнаграды Российской Федерации и награды Ставропольского края. В числе награжденных - представители предприятий региона. Каждый из них внес значимый вклад в повышение уровня жизни и здоровья россиян, экономики и социальной сферы.

Заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов удостоен благодарности Президента Российской Федерации. Награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

- Получить благодарность Президента - большая честь, - говорит Алексей Иванов, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест». - Но хочу сказать, что эта награда - не только моя заслуга. Ведь строительство - командная работа. Это - признание трудовых достижений всего коллектива «ЮгСтройИнвест» и благодарность всем, кто обучил нас этому делу.

Сегодня «ЮгСтройИнвест» входит в число крупнейших застройщиков России, а в Ставропольском крае много лет уверенно занимает первое место. За 17 лет работы силами «ЮгСтройИнвест» построено и введено в эксплуатацию 198 домов общей площадью свыше 4,1 млн кв. м и 20 социальных объектов. Жилые дома и социальные объекты возводятся с учетом современных стандартов и норм, что повышает уровень жизни ставропольцев. В своих микрорайонах «ЮгСтройИнвест» формирует комфортную городскую среду, создает зеленые аллеи и скверы, обустраивает места для семейного отдыха и занятий спортом.

Деятельность ГК «ЮгСтройИнвест» неоднократно отмечалась престижными федеральными наградами, в числе которых знак «Надежный застройщик-2020» и звание победителя во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».