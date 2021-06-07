Проект "Пульс света" охватил 18-тысячную аудиторию

Фото: Россети.

Завершилась макрорегиональная акция компании "Россети Северный Кавказ" по электробезопасности "Пульс света".

Напомним, в рамках социально-образовательного проекта энергетики не только традиционно учили школьников правилам электробезопасности и важности их соблюдения. Новшеством стали занятия от волонтера-медика по оказанию первой помощи при получении электротравмы легкой и средней тяжести.

"Пульс света" охватил все семь регионов СКФО. С учётом эпидобстановки количество оффлайн-участников уроков ограничивалось в зависимости от ситуации в регионе. В официальных аккаунтах компании в соцсетях также велись прямые трансляции, к которым могли присоединиться все желающие.

Очными участниками уроков стали порядка 300 северокавказских школьников средних и старших классов. В онлайн-формате акция охватила более 18 тысяч пользователей соцсетей. Проект получил немало благодарных откликов от участников.

- Мне понравилось всё. Но особенно подача информации - очень просто, подробно и в формате диалога. То есть нам не перечисляли свод правил, с нами беседовали и вовлекали в процесс. Такое подкупает и навсегда остается в памяти, - поделился Хасан Чаниев, ученик 9-го класса СОШ № 12 г. Назрани.