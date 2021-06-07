Ставропольским медикам, работающим с ковид-больными, окажут психологическую помощь

Специалисты Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 и частнопрактикующие психологи проведут бесплатные онлайн-консультации для медиков, работающих с ковид-больными.
Специалисты в режиме реального времени будут получать запросы и проводить консультации.
Чтобы получить персональную психологическую помощь, необходимо зарегистрироваться на сайте spa.stavpb.ru.
В разделе «Информация для участников проекта» нажать кнопку «Шаг 4 Получить консультацию психолога» и заполнить заявку.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский край направил в министерство здравоохранения РФ заявку на получение 360,5 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Гам-Ковид-Вак Лайт» («Спутник Лайт»).
Эта вакцина отличается однократным введением и предназначена для иммунизации населения в возрасте 18-40 лет.