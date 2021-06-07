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Общество7 июня 2021 17:10

На Ставрополье прививки от коронавируса сделали 274,5 тысячи человек

Иммунитет против короноварусной инфекции уже сформирован у более чем 80% сотрудников медицинских организаций
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На сегодня на Ставрополье прививки от коронавируса сделали 274,5 тысячи человек. Иммунитет против короноварусной инфекции уже сформирован у более чем 80% сотрудников медицинских организаций. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Также прошли вакцинацию работники детских учреждений – пришкольных и загородных лагерей, которые открылись с июня.

- Следим за тем, чтобы летняя оздоровительная кампания прошла безопасно, - добавил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольским медикам, работающим с ковид-больными, окажут психологическую помощь.