Бывший начальник ГИБДД МВД Ставрополья пойдет под суд за хранение самодельного оружия

СУ СК России по Ставропольскому краю сообщило, что следователи передали дело бывшего полицейского в суд. Он обвиняется в незаконном хранении оружия.

Экс-начальник ГИБДД МВД сдал табельное оружие, но решил, что пистолет ему все-таки нужен. В 2020 году он самостоятельно сделал себе газовый пистолет модели "ИЖ-78-7,6" и купил больше полусотни патронов к нему. Зачем - неясно.

- У него нашли также 641 патрон для боевого нарезного огнестрельного оружия, которые хранил по месту своего жительства, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители завершили расследование и передали пакет доказательств в суд. Там решат судьбу бывшего служителя закона. Отметим, что за хранение оружия грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что находчивая бухгалтер из Железноводска "положила в карман" 1,3 миллиона рублей. Глава фирмы заметил недостачу и обратился в полицию.