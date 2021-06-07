В школе Светлограда появится спортзал после обращения на "Прямую линию" губернатора

В общеобразовательной школе №5 в Светлограде до конца этого года построят новый спортзал и мастерские. Местные жители обратились к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову на "Прямую линию" с просьбой о помощи.

Школьникам нужно было где-то заниматься физкультурой и проводить уроки труда. Региональные власти выделили средства на строительство необходимых помещений по программе "Развитие образования".

Уже сейчас изготавливают и устанавливают металлический каркас для стен и крыши. Также параллельного начали благоустраивать прилегающую к школе территорию. На настоящий момент завершено 20% от всего объема работ.

Уже в конце 2021 года помещения сдадут в эксплуатацию.

Напомним, Владимиров провел "Прямую линию", где ответил на вопросы и просьбы жителей Ставрополья в прямом эфире. О главных событиях написала "КП-Северный Кавказ".