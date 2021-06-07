В благоустроенном Лазаревском сквере в Пятигорске взошли амброзия и конопля

Жители города-курорта поделились в Инстаграме фото обновленного Лазаревского сквера, на клумбах которого массового цветет амброзия и более интересная трава - конопля.

- В Лазаревском сквере начали выращивать лопухи, амброзию, и коноплю, - остро заметил автор кадров.

По словам сотрудников администрации, для них это стало неожиданностью, но уничтожить сорняки они не могут. Постоянные ливни не позволяют коммунальщикам заниматься уничтожением конопли, поэтому придется ждать теплой погоды.

Напомним, торжественное открытие Лазаревского сквера состоялось 3 мая. Его благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды". В этот же период завершили благоустройство сквера имени Льва Толстого.

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