Спасатели нашли сорвавшегося с Эльбруса альпиниста из Самары живым

7 июня 2021 года в службу МЧС Кабардино-Балкарии поступил звонок: два альпиниста застряли на Эльбрусе на высоте в 4900 метров. Один из них сорвался в расщелину.

"КП-Северный Кавказ" подробно писала про этот и другие инциденты в своем материале.

Как сообщили в высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС, спасатели прямо сейчас снимают его с высоты. Пока что информации о его самочувствии нет. Поиски продолжались больше четырех часов – сигнал о помощи в спасательный отряд поступил в 17.00. Несмотря на непогоду, спуск проходит благополучно.

Напомним, пострадавший - житель Самары, он и его друг зарегистрировали свое восхождение на гору. Пока неизвестно, что конкретно произошло, но альпинисты попали в беду.