Альпинист из Самары сорвался с Эльбруса в расщелину, второй ждет помощи

Альпинист из Самары сорвался в расщелину при восхождении на Эльбрус. Фото: МЧС по КБР

В ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике сообщили, что в 17:00 в диспетчерскую поступил вызов с просьбой о помощи. Двое альпинистов застряли на Эльбрусе на высоте почти в 5000 метров.

Известно, что оба альпиниста - жители Самары. По предварительным данным, один из них сорвался в глубокую расщелину, о его состоянии пока ничего не известно. Спасатели уже отправились на помощь.

- На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 7 человек и 2 единицы техники. Информация уточняется, - сказано в сообщении ведомства.

Обновление информации на 23:00

Спасатели искали и вызволяли туристов больше четырех часов. Спасательную операцию сильно осложнила метель. Сорвавшегося с Эльбруса альпиниста нашли живым. Он получил множественные ушибы, но в целом его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Уточнение: пострадавший - спортсмен из Липецка 1984 года рождения, а не из Самарской области.

Восхождение на Эльбрус часто связано с риском. Не один человек погиб на горных склонах. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 9 августа 2020 года в Эльбрусском районе погиб пожилой житель Санкт-Петербурга. По сообщению спасателей, трагедия произошла неподалеку от ущелья Адыл-Су пик "Трапеция", где 81-летнего туриста на высоте 3740 метров настиг камнепад.

А 3 мая 2021 года печально завершились поиски девушки и гида, которые покоряли Эльбрус. Они были найдены мертвыми. Еще 21 апреля альпинистка с проводником должны были выйти на поляну Азау, завершив восхождение.

Последняя остановка девушки и гида. Фото: elbrusskii_vpso

Но уже 17 числа связь с ними прервалась. Успели лишь проинформировать, что до вершины горы осталось преодолеть около 200 метров, но этому препятствуют неблагоприятные погодные условия. Вынужденная ночевка стала последней.

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