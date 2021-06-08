В Ставрополе более 40 тысяч горожан завершили вакцинацию от Covid-19

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе к началу лета 52 744 человека получили иммунизацию первым компонентом вакцины от Covid-19. В это число входят пациенты старше 60 лет – 22 246 человек.

Вторым компонентом привились 42 796 жителей краевого центра. Из них 19 222 человека в возрасте 60+.Об этом сообщает пресс-служба админисрации города. Напомним, каждый желающий может пройти иммунизацию от коронавируса на добровольной основе совершенно бесплатно.

Вакциной Гам-Ковид-Вак прививают в поликлиниках Ставрополя, где работают прививочные кабинеты.

Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги», на едином медицинском портале Ставропольского края mz26.ru, через регистратуры поликлиник, по телефону 122, в окне самообслуживания одного из пяти МФЦ Ставрополя через личный кабинет портала «Госуслуги».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 54 человека.

Число зараженных достигло 55302. За вчерашний день скончались 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Всего в нашем регионе жертвами ковида стали 1552. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Напомним что, по словам специалистов, иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект. Исследования доказывают, что двухступенчатая вакцинация дает иммунный ответ в 100 % случаев. И такой иммунитет сильнее, чем у тех, кто переболел коронавирусом. Последние все же могут пройти иммунизацию, но не ранее чем через 6 месяцев после выздоровления.