Ставропольцам рассказали, как сэкономить на коммунальных платежах во время отпуска

Отопление и взносы на капремонт перерасчету не подлежат. К сожалению, как отметили в ведомстве, эти платежи не связаны с фактическим потреблением Фото: Александр ГЛУЗ

Жителям Ставрополья рассказали, как сэкономить на коммунальных платежах во время отпуска. На уменьшение сумм в «платежках» могут рассчитывать собственники, чьи квартиры не оборудованы приборами учета.

Для этого ставропольцам нужно представить документы о продолжительном отсутствии. Перерасчет можно получить за несколько коммунальных услуг. Среди них — холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газ, используемый для приготовления пищи.

Более того, можно даже уменьшить платеж за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию нужно направить до отъезда либо в течение 30 дней после приезда.

Местным жителям нужно приложить документы, подтверждающие продолжительность периода своего отсутствия: проездные билеты, счета за проживание в гостинице, справка о нахождении в лечебном или санаторно-курортном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья.

Отопление и взносы на капремонт перерасчету не подлежат. К сожалению, как отметили в ведомстве, эти платежи не связаны с фактическим потреблением.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителям Ставрополья рассказали, как выбрать место для купания. В нашем регионе 1 июня начался купальный сезон. Он продлится до 15 сентября.

Напомним, что на территории краевого центра купание разрешено только на Комсомольском пруду, который специально оборудован для этих целей. В остальных водоемах города купаться строго запрещено.