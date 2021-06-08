Пятигорчанка завоевала золото по легкой атлетике на чемпионате Европы для паралимпийцев

В городе Польше с 1 по 5 июня проходил чемпионат Европы по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Более 650 спортсменов из 44 стран вышли на старты соревнований.

В составе сборной России была Евгения Галактионова.

По итогам соревнований, пятигорчанка стала абсолютной рекордсменкой в толкании ядра в классе F32, завоевав золотую медаль и установив рекорд Европы (6.95 м). Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прославленный боксер из Пятигорска Давид Аванесян завоевал чемпионский пояс Европейского боксерского союза (EBU) в полусреднем весе, нокаутировав британца Джоша Келли.

Зрелищный поединок состоялся 20 февраля 2021 года в Лондоне, на арене «Уэмбли». И завершился победой Давида Аванесяна в шестом раунде.