В Ставропольском аграрном университете назначили нового ректора

В краевом центре назначили в. и обязанности ректора Ставропольского государственного аграрного университета. Им стал Александр Трухачев. Эта информация появилась на сайте вуза 8 июня 2021 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Трухачев 31 мая 2021 года освобожден от занимаемой должности. Эту информацию корреспонденту «КП-Северный Кавказ» подтвердили в региональном ведомстве. После чего стала известна причина увольнения министра туризма и оздоровительных курортов края:

- Губернатор Владимир Владимиров принял отставку министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Трухачева. Руководитель министерства оставил должность по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение подписано накануне.