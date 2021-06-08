Рашид Темрезов поблагодарил «Россети» за ощутимое участие в развитии энергосистемы региона

Фото: Россети.

- В первую очередь хочу выразить слова благодарности компании «Россети» за ощутимое участие в развитии энергосистемы региона. Отдельно хотел бы отметить профессионализм энергетиков республики в обеспечении безаварийного прохождения осенне-зимнего сезона, - сказал Рашид Темрезов, открывая встречу.

Сейчас в республике активно идёт подготовка к осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 гг. На финансирование ремонтной программы в регионе компания направит 171 млн рублей (+5% к уровню 2020 года). Работа идёт по графику. К 1 июня проведён ремонт более 26 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 66 коммутационных аппаратов подстанций 35-110 кВ, 64 трансформаторных подстанций.

- Что касается инвестпрограммы, то мы продолжаем реализацию проектов, которые нацелены на рост надёжности электроснабжения региона. Уже завершена модернизация подстанции 110 кВ «Южная» в Черкесске с увеличением мощности в 2,5 раза - до 80 МВА, в следующем году - реконструкция высокогорной линии 35 кВ «Бичесын - Поляна» протяжённостью почти 26 км. Готовы обсуждать и решать вопросы, связанные со строительством новых инфраструктурных объектов, - отметил Роман Левченко.

Особое внимание Рашид Темрезов обратил на необходимость развития инженерной инфраструктуры туристических объектов в Архызском и Тебердинском ущельях. В 2020 году «Россети Северный Кавказ» обеспечили электроснабжением семь санаторно-курортных комплексов и баз отдыха в Архызе, в планах на 2021 год - техприсоединение еще 99 объектов.

Участники встречи также отметили высокую культуру платёжной дисциплины практически всех групп потребителей региона, договорились о совместных шагах для решения проблемы долгов коммунальных структур.