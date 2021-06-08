Число умерших в крае достигло 1552. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае к 8 июня прививку от коронавируса сделали более 277 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона:

— Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Такой возможностью в крае уже воспользовались более 277 тысяч человек. Берегите себя и близких! – обратился он к жителям края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 99 человек. Число людей, которые победили болезнь достигло 52417. За вчерашний день от ковида скончались 6 пациентов.

Число умерших в крае достигло 1552. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз подтвердился у 54 человек.