На Ставрополье переболевшие COVID-19 проходят реабилитацию в медицинских центрах и санаториях.

Так, пациенты, перенесшие COVID-19 с фиброзными изменениями и нуждающиеся в кислородной поддержке, переводятся для восстановительного лечения на терапевтические койки в своих медицинских организациях, в краевой больнице или городской больнице скорой медицинской помощи Ставрополя.

Кроме того, переболевшие коронавирусом теперь могут пройти реабилитацию в специализированных центрах и санаториях края. В их числе Краевой лечебно-реабилитационный центр, Кисловодская клиника, Центр доктора Бубновского на КМВ, учреждение ФМБА Клинический центр Медицинского центра «Юность» в Ессентуках, санатории «Смена» (Кисловодск), «Салют» (Железноводск). С июля к этому списку присоединится ессентукский санаторий «Россия».

Система здравоохранения края возвращается к работе в штатном режиме. В частности, проводится возвращение коечного фонда, перепрофилированного для лечения коронавируса.

И если на пике пандемии в крае было развернуто 4209 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, то сегодня задействованы 1107.

При этом остается контроль за достаточным объемом свободного коечного фонда, одновременно обеспечена готовность к его оперативному развертыванию.

А чтобы этого не произошло, врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку от коронавируса.

— Мы наблюдаем очень тяжелое течение заболевания у пожилых людей с многочисленными осложнениями, которые затрагивают бронхолегочную систему, сердечно-сосудистую, нервную, выделительную. Привиться, напомню, можно любой из трех отечественных вакцин - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Все вакцины вырабатывают хороший иммунитет, и даже если человек заболеет, он перенесет вирус легко, — отметила главный врач краевой инфекционной больницы Наталья Яценко.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае к 8 июня прививку от коронавируса сделали более 277 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона:

— Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Такой возможностью в крае уже воспользовались более 277 тысяч человек. Берегите себя и близких! – обратился он к жителям края.