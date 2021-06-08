За I квартал 2021 года в Ставропольский край инвестировали почти 40 млрд рублей

В Северо-Кавказстате рассказали, что за первые три месяца 2021 года в Ставропольский край инвестировали 39,6 миллиардов рублей. Это на 37,8% больше показателей в такой же период 2020 года.

Всего в Северо-Кавказский федеральный округ вложили 75 млрд 43 млн рублей, это на 35% больше, чем в прошлом году. Округ стал привлекательнее для реализации самых разных проектов. Наилучшая динамика наблюдается у КЧР (59,2%), Ингушетии (57%) и Чечни (55%).

Но в абсолютных показателях инвествложений лидирует Ставрополье. На втором месте - Дагестан. В республике в основной капитал инвестировали почти 15,6 млрд рублей (25%). В Чечне в основной капитал инвестировано около 9,6 млрд рублей, Северной Осетии - 3,1 млрд рублей, КЧР - чуть более 3 млрд рублей, КБР - 2,8 млрд рублей, в Ингушетии - 1,3 млрд рублей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Владимир Путин поблагодарил ставропольцев за проект против социального одиночества.