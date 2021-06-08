Чиновница из Северной Осетии использовала сторожа, чтобы похитить 5 млн рублей

ГУ МВД России по Северной Осетии сообщило, что глава бюджетного учреждения трудоустроила мужчину на должность сторожа, но по факту он несколько лет не появлялся на работе. Она каждый месяц переводила зарплату фиктивному работнику, а затем забирала ее себе. Так она присвоила больше 5 миллионов рублей.

- В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, с использованием своего служебного положения", - сообщили в ведомстве.

Личность чиновницы не называется.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы Дагестана получил 7,5 лет строго режима за взятку в почти миллион рублей. Но не все так просто: будучи на посту, он торговал фиктивными справками по инвалидности и заработал больше 24 миллионов рублей.