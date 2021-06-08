В Дагестане Минобороны России построит больше 70 социальных объектов

В пресс-службе главы Республики Дагестан сообщили, что министерство обороны России создаст 73 социальных объекта на территории республики. В скором времени уже начнут работы на стройках.

Возведение объектов предусмотрено нацпроектом "Демография" и государственной программой "Развитие образования".

- Об этом доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу его заместитель Тимур Иванов в ходе осмотра главой военного ведомства совместно с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым строящиеся объекты для военнослужащих Каспийской флотилии, - сказано в сообщении.

Известно, что в Дагестане скоро появятся 16 школ на 8716 учебных мест, 20 детсадов на 1950 мест и 37 яслей 7150 мест. Уже сейчас заключили 71 контракт, еще по двум соцобъектам документы подпишут в третьем квартале этого года.