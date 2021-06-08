Шойгу лично проверил подготовку спецназа Дагестана

Врио председателя правительства Дагестана вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу проверили подготовку отрядов спецназа. Шойгу остался доволен, но указал на необходимость учитывать особые черты каждого спецназовца.

- Во время посещения учебно-тренировочной базы 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Шойгу обратил внимание специалистов центра на то, что при подготовке необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего, в том числе в динамике, - сказано в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

Также министр подсказал, что нужно расширят спортивную зону подготовки отрядов и отдельно каждого человека.

- У каждого индивидуальные свои характеристики, своё здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа, - заявил Шойгу.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Минобороны России построит 73 социальных объекта в Дагестане.