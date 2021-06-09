В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 58 человек

На Ставрополье продолжают выявлять коронавирусную инфекцию. Так, за вчерашний день диагноз подтвердился у 58 жителей нашего края.

Число зараженных достигло 55360. Также продолжают умирать пациенты, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. За чутки скончались пять человек.

За весь период пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1557. Есть и хорошая новость: из-под меднаблюдения к сегодняшнему утру выписали еще 87 выздоровевших пациентов. В целом за все время болезнь победили уже 52,5 тысячи человек.

Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается. Всего проведено около 1 миллиона 898 тысяч таких исследований.

По словам губернатора Ставрополья, с заболевшими работают медики.

- Лучшая защита от вируса - вакцинация. И мы продолжаем работать над тем, чтобы она становилась еще более доступной для всех желающих. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Кстати, сам губернатор сегодня сделал еще одну прививку против коронавируса. По его словам, самочувствие хорошее. Работоспособность в норме.