В Ставрополе проведут бесплатные экскурсии на языке жестов

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Жителей Ставрополя разного возраста, имеющих инвалидность по слуху, приглашают поучаствовать в проекте «Экскурсия на русском и русском жестовом языках по историческому центру города Ставрополя».

Экскурсии будут проходить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Этот проект продлится с июня по сентябрь. Продолжительность каждой экскурсии — два часа.

Подробности можно узнать по телефону: 8-918-796-45-73 или электронной почте организации anosvetnadezhdi@yandex.ru. Дату первой экскурсии определят по мере обращения желающих.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье переболевшие COVID-19 проходят реабилитацию в медицинских центрах и санаториях.

Так, пациенты, перенесшие COVID-19 с фиброзными изменениями и нуждающиеся в кислородной поддержке, переводятся для восстановительного лечения на терапевтические койки в своих медицинских организациях, в краевой больнице или городской больнице скорой медицинской помощи Ставрополя.