На Ставрополье пьяный водитель ответит за выдуманную историю об угоне автомобиля

Житель Нефтекумского округа обратился к полицейским за помощью. Он рассказал правоохранителям, что его машину угнали. Но полицейские выяснили другие подробности.

По словам заявителя, он увидел, как неизвестные уезжают на его легковушке, и сразу же последовал за ними. Позже мужчина якобы обнаружил свой автомобиль на трассе. И по его словам, машина была разбита. После проверок выяснилось, что ставрополец сам находился за рулем.

Ночью мужчина не справился с управлением и устроил аварию. Поврежденную легковушку заметили очевидцы, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей. Герой истории после признался, что хотел избежать наказания за нетрезвое вождение. Теперь ему придется ответить за ложный донос.

Против него возбудили уголовное дело. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за превышение скорости и управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав от полутора до двух лет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе злостный нарушитель ПДД спровоцировал аварию с пострадавшей.

За рулем «Гранты» был 22-летний местный житель, который за последний год 7 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе грубые.