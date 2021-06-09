Аграриям Ставрополья представили новые морозостойкие сорта пшеницы и ячменя

Ставропольские аграрии посетили форум "День подя-2021", во время которого обсудили важнейшие вопросы сельского хозяйства и взглянули на новые сорта культур. Мероприятие проходит проходит на базе Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра.

На форуме присутствовали не только фермеры и аграрии, но и ученые, селекционеры, бизнесмены и т.д. Главной темой встречи стали проблемы селекции. Сотрудники научного центра представили публике шесть новых сортов пшеницы и три сорта ячменя.

- Сорта обладают высокой урожайностью, они качественные, морозостойкие и засухоустойчивые, а также не восприимчивы к болезням растений, которые поражают озимую пшеницу, такие как бурая ржавчина, вирус жёлтой карликовости ячменя и фузариоз колоса. Наши сорта не осыпаются, не прорастают на корню, имеют лучшие качества, - рассказал на мероприятии ведущий селекционер организации Виктор Ковтун.

Участники мероприятия выехали на поля, чтобы непосредственно увидеть засеянные культуры. Отметим, что каждый год в Ставропольском крае засеивают около 2 млрд гектаров озимыми и зерновыми. Из них 30% - сорта, которые вывели местные селекционеры.

Форум будет идти три дня, за это время его посетят больше двухсот представителей предприятий аграрно-промышленного комплекса Ставрополья.