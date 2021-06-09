Мэр Невинномысска отчитал местных жителей за кражу городских кустов

Глава Невинномысска Михаил Миненков в своем Инстаграм-аккаунте сообщил, что в новом сквере по улице Маяковского неизвестные украли больше 10 кустов роз. Их высадили в рамках благоустройства общественной территории.

- Продолжаем делать наш город лучше и красивее, но, видимо, не всем горожанам это по душе! - посетовал Миненков.

Он заявил, что личность нарушителей будет устанавливать полиция, а затем они понесут административное наказание. Также он отметил, что это не первый случай краж городского имущества.

Напомним, на благоустройство сквера по улице Маяковского выделили 66 миллионов рублей. На сегодняшний день завершено больше половины работ. Уже сейчас в сквере выложены новые дорожки, установлены скамейки и урны. Также здесь высадили кусты и деревья, а в скором времени построят детскую и спортивную площадки, появятся новые фонари и клумбы.