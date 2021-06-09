В мае 2021 года на Ставрополье подорожали морковь, лук, картофель и мясо

Северо-Кавказстат опубликовал исследования индекса потребительских цен на май 2021 года. Из данных следует, что в прошлом месяце он составил 100,9%, то есть инфляция составила эти 0,9%. А с начала года - 3,2%.

Это означает очередное подорожание ряда продуктов первой необходимости. "КП-Северный Кавказ" представляет рейтинг продовольственных товаров, цена которых возросла с прошлого месяца:

- морковь (цена выросла на 29,4%) - репчатый лук (17,1%) - белокочанная капуст (11.2%) - картофель (9%) - баранина (8,8%) - свинина (6,5%) - гречневая крупа (5,7%) - говядина (почти 45)

Также в этот список попали чай, сахар, молоко, рыба, сливочное и подсолнечное масло. Но при это подешевели куриные яйца и рис. В общей сложности цены на продукты в Ставропольском крае повысились на 1,5% за май.

Изменение цен повлияло на стоимость минимального набора для пропитания на месяц, рассчитанного на одного человека. К началу июня она составила 4 тысяч 849 рублей, что на 3,3% больше, чем в апреле.