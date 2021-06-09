В Кабардино-Балкарии продают Mercedes-Benz G500 с колесами от трактора за 4,1 млн

Уникальный Mercedes продают в Кабардино-Балкарии. Фото: доска объявлений Avito

На известной платформе объявлений продавец из Нальчика опубликовал сообщение о продаже уникального Mercedes-Benz. Он самостоятельно установил на машину портальные мосты от военного внедорожника и пристегнул колеса от трактора.

В самом деле, задумка необычная. Мужчина попытался таким образом подвести вид машины к G500 4x4². Помимо колес на Mercedes установили силовыми бамперами, электролебедкой и двумя шноркелями.

За машину 1998 года выпуска с пробегом в 200 тыс. км владельцы из Нальчика просят 4,1 млн рублей. Причем в социальных сетях пользователи оценили задумку и уверены, что скоро покупатель найдется.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о других интересных товарах с этой платформы. Например, житель Ставропольского края выставил на продажу старинную библию за миллион рублей.