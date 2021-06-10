В Ставрополе расширяют дорогу в Северо-Западном районе для повышения безопасности дорожного движения

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе пересечение улиц Кулакова – Юности считается большим транспортным узлом Северо-Западного района города. Чтобы увеличить пропускную способность автодороги, дорожники ее расширяют.

Так, на этом участке появится переходно-скоростная полоса, которая позволит обеспечить правый поворот в постоянном режиме.

Для проведения работ на участке были спилены три березы, которые были в неудовлетворительном состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевого центра. По мнению специалистов, южный и засушливый климат им попросту не подходит. И даже в парках и скверах с отличающимся от придорожных участков микроклиматом деревья не выжили.

Три березы по улице Кулакова угрожали нормальному функционированию электрических кабелей, снабжающих электричеством объекты инфраструктуры, в том числе социально-значимые. Дело в том, что их корни подвергали кабели, проложенные в земле, недопустимой нагрузке.

Районные администрации Ставрополя проводят плановую работу по сносу аварийных деревьев.

Так, две ветхие ивы по улице Доваторцев накануне были спилены по решению зелёной комиссии города Ставрополя. Это старые, больные, пораженные грибком деревья, которые уже давно угрожали жизни и здоровью прохожих. До этого местные жители часто жаловались в администрацию Промышленного района Ставрополя с просьбой убрать аварийные деревья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за повреждения объекта культурного наследия в Ставрополе завели дело. Ущерб оценен в 3,2 млн рублей. Кроме того, по материалам прокурорской проверки заведено уголовное дело по статье «Повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия».