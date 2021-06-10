В Ставрополе наказали водителя, опубликовавшего видео проезда перекрестка на красный свет светофора

«А вы знали, что за проезд на красный свет ничего не будет?» - так прокомментировал свою видеозапись 25-летний житель Ставрополя на своей странице в Инстаграм.

На видео водитель выезжает с дворовой территории на улицу 50 лет ВЛКСМ на запрещающий сигнал светофора. Свою эпатажную выходку автор назвал «лайфхаком».

Автоинспекторы краевого центра не оценили опасный юмор начинающего блогера и пригласили его в Госавтоинспекцию на беседу. Владелец тонированной иномарки сознался, что ролик сделал специально для своих подписчиков.

В отношении парня составили два административных материала по статьям: «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и «Нарушение светопропускаемости стекол». От тонировки водитель избавился на месте.

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевске легковушка врезалась в пассажирскую маршрутку, есть пострадавшие.