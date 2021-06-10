Юридические лица в КЧР погасили более 44 млн рублей долга перед «Россети Северный Кавказ» в досудебном порядке

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Всего за указанный период потребителям-юрлицам и индивидуальным предпринимателям, допустившим просрочку платежей за отпущенный им энергоресурс, было направлено 848 претензий на общую сумму 173,3 млн рублей. Таким образом, энергетикам удалось добиться оплаты почти 26% от первоначальной задолженности по направленным претензиям, не доводя дела до суда.

Для взыскания долгов в судебном порядке отдел корпоративного управления и правового обеспечения гарантирующего поставщика за пять месяцев с начала года направил в суды 155 исковых заявлений на общую сумму более 52,6 млн рублей. В пользу АО «Карачаево-Черкесскэнерго» уже вынесено 110 судебных актов на сумму свыше 29 млн рублей. По 74 делам на счета энергокомпании уже поступило около 18 млн рублей.

Энергетики напоминают абонентам об обязанности своевременно и полностью рассчитываться за энергоресурс. В случае принудительного взыскания задолженности в судебном порядке потребителю приходится не только погашать долг, но и оплачивать судебные издержки. Эти расходы, а также оплата пени и услуг по отключению должника от электрической сети и повторное подключение после погашения задолженности - дополнительная нагрузка на бюджет, которой можно избежать, не допуская просрочки платежей.