СКР проведет проверку по факту ДТП с пассажирской маршруткой в Георгиевске

Следственный комитет начал проверку обстоятельств оказания транспортных услуг, в связи с травмированием пассажиров маршрутного такси в ДТП в Георгиевском городском округе.

- СКР выяснит все обстоятельства произошедшего. И даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за соответствие услуг пассажирских перевозок требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент произошел сегодня, 10 июня, около 11:30, на улице Советской села Краснокумского. Там водитель автомобиля Лада Гранта во время обгона не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии, выехал на нее, где столкнулся с пассажирской маршруткой.

В результате аварии водитель Гранты и два пассажира ГАЗели получили травмы. Их доставили в больницу. У постравдавших зафиксированы переломы конечностей. Водитель маршрутки, к счастью, травм не получил.