Заключенные станут изготавливать остановочные павильоны и урны в Ставрополе

Начальник отдела трудовой адаптации осужденных Василий Яковлев и мэр Ставрополя Иван Ульянченко обсудили вопрос использования рабочей силы заключенных для благоустройства города. Они смогут изготавливать объекты, которые размесят в общественных местах.

Чиновники подняли вопрос формирования заказа от администрации на производство остановочных павильонов и урн, которые разместят у дорог. Уже сейчас ФКУ ИК-5 УФСИН России по Ставропольскому краю и Комитет городского хозяйства администрации Ставрополя заключили соглашение насчет урн. В скором времени подпишут бумаги, касательно остановок.

Ранее "КП-Северный Кавказ" приводила мнение одного из местных правозащитников, который посчитал недопустимым заменять труд мигрантов на принудительных труд осужденных.