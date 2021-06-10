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Происшествия10 июня 2021 19:26

Глава водоканала в Кабардино-Балкарии пойдет под суд за растрату денег из кассы

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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На директора одного из муниципальных унитарных предприятий Нальчика завели уголовное дело за незаконную растрату денег из кассы организации. Об этом сообщает ГУ МВД России по КБР.

Он заключил контракт с подрядчиков для прокладки новой водопроводной сети на период с сентября 2019 года по марта 2020. После подписания соглашения он распорядился деньгами с кассы так, как посчитал нужным: потребовал выдать 315 тысяч рублей на руки подрядчику.

Ни производственной необходимости, ни законных оснований для такого "приказа" не было. На эти деньги закупили строительные материалы и оплатили работы. Отметим, что за это должна была платить организация-подрядчик.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Когда будет собрана доказательная база, дело передадут в суд.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что замначальника казначейства Дагестана пошел под суд за крупную взятку. Он должен был "закрыть глаза" на незаконный перевод денег, а за это ему - 380 тысяч рублей.