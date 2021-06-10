Глава водоканала в Кабардино-Балкарии пойдет под суд за растрату денег из кассы

На директора одного из муниципальных унитарных предприятий Нальчика завели уголовное дело за незаконную растрату денег из кассы организации. Об этом сообщает ГУ МВД России по КБР.

Он заключил контракт с подрядчиков для прокладки новой водопроводной сети на период с сентября 2019 года по марта 2020. После подписания соглашения он распорядился деньгами с кассы так, как посчитал нужным: потребовал выдать 315 тысяч рублей на руки подрядчику.

Ни производственной необходимости, ни законных оснований для такого "приказа" не было. На эти деньги закупили строительные материалы и оплатили работы. Отметим, что за это должна была платить организация-подрядчик.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Когда будет собрана доказательная база, дело передадут в суд.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что замначальника казначейства Дагестана пошел под суд за крупную взятку. Он должен был "закрыть глаза" на незаконный перевод денег, а за это ему - 380 тысяч рублей.