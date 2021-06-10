Взносы за капремонт на Ставрополье не повысят в 2021 году

10 июня 2021 года прошла "Прямая линия" с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым. Он ответил на вопрос про повышение цен на продукты и ЖКУ. Владимиров заверил, что в этом году взносы на капремонт останутся на прежнем уровне.

Чиновник отметил, что пандемия сильно повлияла на финансовое благополучие населения, поэтому "закручивать гайки" в этом году категорически нельзя. Наоборот, региональные власти хотят максимально снизить давление на население хотя бы в вопросе капитального ремонта.

Напомним, в 2019 году в Ставропольском крае повысили взнос за капремонт. Цена рассчитывается в зависимости от того, если ли лифт в многоквартирном доме. В доме без него нужно платить до 8 рублей 63 копеек за один квадратный метр, то есть взнос повысили на 21,4%.

В доме с лифтом - 9 рублей 63 копейки, это на 35,4% больше, чем в 2018 году. В 2020 году размер взносов не менялся и в 2021 году он останется на прежнем уровне.

Отметим, в июне "Прямая линия" прошла только в формате онлайн, без телевидения. Владимиров провел прямые эфиры на нескольких площадках, принимая запросы в комментариях и прямо в чате эфира.