Суд Ставрополя продлил домашний арест главы комитета по госзакупкам Александра Абалешева

Пресс-служба Промышленного районного суда Ставрополя сообщила, что судья решил продлить срок домашнего ареста главе краевого комитета по госзакупкам Александру Абалешеву еще на месяц. Сейчас он находится в изоляции.

"КП-Северный Кавказ" подробно писала и публиковала видео задержания чиновника, который обвиняется в нанесении ущерба краю на 25 миллионов рублей.

В середине апреля этого года следователи предъявили подозрения Абалешеву в превышении должностных полномочий. А конкретно в срыве строительства нового корпуса краевой детской клинической больницы Ставрополя. Расследованием дела занимаются СК, МВД и ФСБ России по региону.

Абалешев вмешивался в ход конкурсов по проведению государственных закупок. В 2019 году он не договорился с компанией, которая победила в аукционе на строительство краевой детской больницы и стал препятствовать заключению следующих контрактов и реализации уже текущего проекта.

Из-за чиновника работы шли не по графику, подрядчик не мог нормально выполнять свою работу. Поняв, что договориться по-хорошему не получится, организация разорвала контракт о строительстве медучреждения.

Предполагается, что чиновник нанес ущерба на 25 млн рублей несостоявшемуся подрядчику.