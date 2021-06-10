На Ставрополье заморозили тарифы за вывоз мусора в 2021 году

Глава Ставрополья Владимир Владимиров во время прямого эфира в соцсетях заверил население, что в этом году тарифы на вывоз мусора повышать не будут. Они останутся на уровне 2020 года.

По словам чиновника, пандемия и так нанесла большой удар по населению - многих сократили или урезали зарплаты, а цены тем не менее повышаются. Поэтому региональные власти приняли решение снизить давление на жителей региона и заморозить плату за вывоз мусора из многоквартирных домов.

Таким образом, с 1 июля предельные тарифы на вывоз ТКО на 1 кубометр составляют примерно 650 рублей. Нужно учитывать, что в Ставропольском крае работают несколько операторов, которые занимаются вывозом мусора. Цены у них отличаются - у кого-то 612 рублей, а у кого-то 665 рублей.

Напомним, взнос за капремонт в 2021 году также не поменяются.