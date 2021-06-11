Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 12 июня развернется ярмарка выходного дня. На этот раз она откроется на ул. Тухачевского, 26/8 с 8:00 до 16:00.

Ставропольским покупателям предложат богатый ассортимент овощей, фруктов, меда, колбасных изделий, живой рыбы, бакалеи, сувениры. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

По словам организаторов ярмарки, цены приятно удивят горожан. В ярмарке поучаствуют около 20 производителей со всего края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в День России, 12 июня в Ставрополе пройдет ряд праздничных мероприятий: парад невест, концерты, спортивные соревнования.

И даже просмотр футбольного матча на открытом воздухе в центре города.