В Пятигорске 12 июня выступят группы «Градусы», «Муз С.О.Ю.Z.» и «Ставрополье»

В Пятигорске 12 июня планируют широко отметить День России. Так, день начнется с флешмоба «Мы - Россия». В 04:30 студенческая молодежь на Машуке развернет флаг и исполнит гимн нашей страны.

В 10:00 юным жителям Пятигорска вручат паспорта в музее «Россия – моя история».

В 16:00 на Новопятигорском озере стартует флешмоб-забег горожан и гостей курорта, посвященный 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

В 18:00 парк Цветник пригласит на праздничный концерт «Россия - это мы» с участием группы «Градусы», финалиста шоу «Голос» на Первом канале Василия Пасечника, кавер-группы казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» и лауреатов всероссийского конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».

В 20:00 там же, в Цветнике, откроется кинотеатр под открытым небом.

В 22:00 телебашня на вершине Машука заиграет цветами российского триколора. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что какая программа мероприятий ко Дню России 2021 подготовлена в Ставрополе и куда можно сходить с детьми и с друзьями в этот день.