В Ставропольском крае 12 июня прогнозируется ливень, гроза, град и сильный ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 12 и 13 июня прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Ставропольским водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Жителям нашего региона советуют сделать запас свечеи или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении.

Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.