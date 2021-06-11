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Общество11 июня 2021 10:40

В Ставропольском крае 12 июня прогнозируется ливень, гроза, град и сильный ветер

Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 12 и 13 июня прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Ставропольским водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Жителям нашего региона советуют сделать запас свечеи или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении.

Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.