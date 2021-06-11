На Ставрополье в столкновении двух легковушек скончалась 79-летняя женщина

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 10 июня, около 12:30, на автодороге «Дивное – Рагули – Арзгир» в Апанасенковском округе. Там водитель автомобиля ВАЗ-21093 не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Лада Приора, который двигался по главной дороге прямо.

На месте происшествия до приезда медиков от полученных травм скончалась пассажир «девятки»- 79-летняя жительница села Возненсенского.

Водители в ДТП не пострадали. За рулем ВАЗ был 61-летний местный житель. Признаков опьянения мужчина не имел. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае водитель сбил насмерть мужчину и скрылся.