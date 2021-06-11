Экс-заместитель директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и руководитель Минераловодской газовой компании ответят за коммерческий подкуп

СКР завершил расследование уголовного дела против экс-заместителя директора по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павла Гриднева и экс-исполнительного директора АО «Минераловодская газовая компания»Сергея Харькова.

Они подозреваются в коммерческом подкупе и посредничестве в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в октябре 2020 года Гриднев получил от одной из организаций через посредника Харькова коммерческий подкуп в размере 200 тысяч рублей от заранее обещанных 2 миллионов рублей.

Эти деньги предназначались за принятие выгодного для вышеуказанной организации решения о порядке начисления потребления природного газа. Кроме того, в октябре 2020 года Харьков незаконно получил от представителя организации коммерческий подкуп в сумме 100 тысяч рублей за помощь в ускорении оформления документов на газификацию.

Уголовные дела против обвиняемых с утвержденными обвинительными заключениями направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 50-летний фермер, житель Нефтекумска Ставрополья обманул краевой минсельхоз на 600 тысяч рублей. Против него возбудили уголовное дело.